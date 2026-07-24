Goletta dei Laghi fa tappa a Pergusa

Fa tappa anche a Enna l’edizione 2026 di Goletta dei Laghi, la storica campagna nazionale di Legambiente dedicata al monitoraggio e alla tutela dei laghi italiani.
L’appuntamento è in programma giovedì 30 luglio, alle 19, al Visitor Center della Riserva Naturale Speciale Lago di Pergusa, dove si terrà un incontro pubblico.
L’iniziativa rientra nel tour nazionale di Goletta dei Laghi 2026, sintetizzato dallo slogan “Non ci fermeremo mai”, con cui Legambiente rinnova il proprio impegno nella difesa degli ecosistemi d’acqua.
Ad aprire i lavori sarà Franz Scavuzzo, presidente di Legambiente Erei. Seguiranno gli interventi di Giuseppe Maria Amato, responsabile Gestione delle Risorse Idriche di Legambiente Sicilia, Antonio Aveni, responsabile dell’Ufficio della Riserva Naturale Speciale Lago di Pergusa, Michele Sabatino, assessore allo Sviluppo economico, all’Innovazione e agli Investimenti del Comune di Enna, Rita Umbriaco, referente del CEA Alexander Von Humboldt, ed Elisa Scocchera, dell’Ufficio Scientifico di Legambiente.
A moderare l’incontro sarà Vanessa Rosano, direttrice di Legambiente Sicilia.