Goletta dei Laghi a Enna, Sabatino illustra i progetti ambientali del Comune

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L’assessore allo Sviluppo economico del Comune di Enna, Michele Sabatino, ha portato il saluto dell’amministrazione Crisafulli alla tappa ennese di “Goletta dei Laghi”, la campagna itinerante con cui Legambiente monitora ogni anno lo stato di salute dei laghi italiani. Nell’occasione ha illustrato i progetti ambientali su cui l’ente sta lavorando.

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Sabatino ha richiamato l’adesione del Comune a C3, il progetto di rinaturazione che l’amministrazione sta predisponendo nell’ambito del programma comunitario LIFE, e altri interventi in corso: la difesa delle pendici, il parco urbano, la mobilità sostenibile e i progetti sulle energie rinnovabili. L’assessore ha ricordato che l’amministrazione punta a non consumare altro suolo e a riqualificare il patrimonio immobiliare esistente.

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Sabatino ha anche anticipato un lavoro insieme ad AcquaEnna sulla separazione delle acque bianche e nere, necessaria per garantire al lago di Pergusa un corretto apporto di acque piovane.

Alla base di tutte le progettualità rappresentate, l’apertura dell’amministrazione aperta al confronto con tutte le forze sociali e ambientali del territorio.

Interpellato sul rapporto tra la Riserva naturale e l’Autodromo di Pergusa, Sabatino ha ricordato che oggi la convivenza tra i due è regolata dalla legge, e che da qui occorre partire.

“L’obiettivo di questa amministrazione – ha dichiarato Sabatino – è coniugare la salute dei cittadini, la tutela dell’ambiente e le prospettive di sviluppo economico e sociale. Sull’Autodromo, partendo dalla legge che oggi ne disciplina la convivenza con la Riserva, personalmente immagino uno sviluppo verso le competizioni con auto elettriche, che sono il futuro. Al passato non si guarda.”