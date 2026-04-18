Gli studenti dell’Istituto “F. Fedele” in Erasmus+ a Tallinn

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Dall’8 al 17 aprile 2026, un gruppo di studenti dell’Istituto “F. Fedele” — Liceo Linguistico di Agira, Istituto Tecnico di Gagliano e Istituto Alberghiero di Centuripe — ha partecipato a un’esperienza Erasmus+ a Tallinn, in Estonia.

Ospitati dalla Tallinna Teeninduskool, gli studenti hanno preso parte ad attività pratiche e innovative, sviluppando competenze professionali e linguistiche, oltre alla capacità di lavorare in team.

L’esperienza ha favorito il confronto interculturale, l’autonomia e la crescita personale, in un contesto europeo dinamico e stimolante. Tallinn si è rivelata una città moderna e accogliente, capace di coniugare tradizione e innovazione.

Le attività culturali organizzate hanno inoltre consentito agli studenti di conoscere il patrimonio storico e le peculiarità del territorio estone, rendendo il soggiorno ancora più completo.

L’esperienza Erasmus+ ha avuto un impatto molto positivo, rafforzando competenze trasversali e favorendo la crescita personale degli studenti, sempre più pronti ad affrontare sfide in contesti internazionali.

L’Istituto “F. Fedele” conferma così il proprio impegno nell’offrire ai propri studenti opportunità di formazione internazionale e sostenibile.