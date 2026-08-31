Gli Eclettici tornano a emozionare: “Rita da Cascia il Musical” fa tappa a Barrafranca

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Continua il viaggio di “Rita da Cascia il Musical”, lo spettacolo firmato da “Gli Eclettici Associazione Spettacoli APS-ETS” che, replica dopo replica, si conferma uno dei casi più felici del teatro musicale della provincia ennese.

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La prossima tappa è a Barrafranca, dove domenica 6 settembre, alle ore 21:00, la Villa Comunale Francesco Ferreri ospiterà una nuova rappresentazione dedicata alla vita della Santa dei casi impossibili. A promuovere la serata sono il Comune di Barrafranca e Mattina Assicurazione.

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Chi segue le vicende della compagnia conosce ormai la cifra di questa produzione: un lavoro in continua evoluzione, che non si adagia sui risultati raggiunti ma continua ad arricchirsi e a perfezionarsi ad ogni appuntamento.

È forse questo il segreto della compagnia diretta da Rosario Primavera, capace di trattare ogni spettacolo non come una semplice replica, ma come un organismo vivo che cresce insieme a chi lo porta in scena e al pubblico che lo accoglie, rinnovandosi ed offrendo ad ogni messa in scena nuovi spunti.

La regia di Primavera propone una lettura romanzata della vita di Rita, senza però tradire la fedeltà storica alla vicenda originale. Attraverso un sapiente gioco di luci, colori, coreografie e musiche, lo spettacolo trasporta gli spettatori nel mondo della Santa, facendone rivivere le tappe fondamentali con immaginazione e sensibilità artistica.

Ne emerge il ritratto di una donna dal cuore dolce e dall’animo determinato, capace di incarnare i valori del perdono, dell’amore e della speranza, quel messaggio universale che Rita, la “Santa dei casi impossibili”, ha lasciato in eredità a tutti noi.

A dare corpo a tutto questo è una macchina scenica importante: quaranta artisti tra cantanti, attori e ballerini si alternano sul palcoscenico, sostenuti da un team di otto tecnici che lavorano dietro le quinte. Numeri che parlano di una produzione capace di mettere in scena uno spettacolo complesso e raffinato che sa regalare non poche emozioni agli spettatori.

Ma la storia più bella si nasconde dietro le quinte. Lo spettacolo nasce infatti dal cuore di otto amici, uniti da un legame profondo, come segno di gratitudine per una grazia ricevuta. Un sogno custodito e realizzato che nel luglio 2025 ha trovato conferma sul sagrato della Basilica di Cascia, ai piedi dell’amata Santa con una rappresentazione dal sapore speciale.

Una conferma di quella verità che percorre l’intero spettacolo: nulla è impossibile se ci si affida all’Alto. L’appuntamento di Barrafranca è l’occasione perfetta per lasciarsi conquistare.

Fabio Marino