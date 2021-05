Gli anni d’oro della Sicilia

C’era un tempo nel quale la Sicilia era una terra bellissima, piena di fonti che zampillavano acqua pura e limpida, ricca di sete damascate e di note musicali che libravano leggere nell’etere, come le parole di un innamorato alla sua donna.

Era un mondo magnifico, la Sicilia riflessa nelle liriche dei poeti arabi della nostra isola nell’anno mille, che nel progetto “Diwan, l’essenza del reale”, il maestro Battiato aveva fatto conoscere al mondo intero.

Lo splendore della cultura araba nelle parole colte e leggiadre ispirate ai poeti ‘Ali Al-Billanûbȋ, ‘Abd Al-‘Azȋz Al-Billanûbȋ e Ibn Hamdȋs, e musicate da Franco Battiato, erano una vera delizia per le orecchie, una piccola perla preziosa, per chi come me ha avuto la fortuna di coglierla.

Da lì forse, proprio dai suoi tanti studi di letteratura, di arte, di storie e mistiche orientali, che Battiato aveva percorso le sue esperienze artistiche, e dato tanto, di rimando, alla stessa cultura. Il progetto “Diwan”, assieme al concerto a Bagdad del 1992, alle tante collaborazioni artistiche – tra tutte quella con il filosofo Sgalambro – e alle esperienze negli altri linguaggi visivi, come i passaggi nel mondo del cinema, da regista, o ancora la passione per la pittura, erano varie diramazioni di una unica poliedrica personalità artistica che si concretizzava in una sola voce e presenza, la sua.

Strane alchimie, arcani significati della vita, che Battiato sapeva interpretare e che raccontava in modo così forbito, chiaro e spiazzante nelle sue canzoni. Quei codici di significato profondo dell’esistenza, della ricerca della verità, conosciuti solo ai pochi, agli eletti: ai poeti, insomma. Uno di questi era di certo Franco Battiato, l’autore dei “Treni di Tozeur”, “Stranizza d’amuri”, “Prospettiva Nevski”, “L’era del cinghiale bianco”, “La cura”, “E ti vengo a cercare”, che ha abbandonato oggi questi lidi per traslarsi chissà in quali nuove atmosfere.

Eppure lui nelle sue canzoni raccontava fotogrammi di vita concretissima, reale, visiva e fisica, lottando tra queste due spinte, quella terrena e quella spirituale. Che poi erano l’elettronica e i suoi bit di musica sperimentale che scendevano però sempre a patti (e mai a compromesso) con le melodie e violini delle sue ariose composizioni sinfoniche di richiamo classico. “Ma l’animale che mi porto dentro / Non mi fa vivere felice mai / Si prende tutto anche il caffè / Mi rende schiavo delle mie passioni / E non si arrende mai e non sa attendere / E l’animale che mi porto dentro vuole te” – cantava Battiato. Ma quell’animale sapeva metterlo spesso a tacere il maestro, per lievitare ancora una volta nell’aria, gravitare in mondi paralleli nel tempo e nello spazio, e superare “correnti gravitazionali”, per divenire la cura – lui – per l’altro.

Quell’altro che siamo oggi tutti noi, che ci distacchiamo a fatica da lui e dalla sua immensa arte, con la grande consapevolezza però della lezione musicale e poetica ricevuta, e ancor più con la gratitudine di aver condiviso con il maestro Battiato la curiosità e il rispetto per le altre culture, che lui aveva ereditato dalla straordinaria esperienza araba, e dai poeti arabi di Sicilia.

Grazie maestro.

Giuliana Maria Amata