PUBBLICITÀ

Gli agricoltori e allevatori in presidio a Dittaino hanno bloccato la rotonda nei pressi del Sicilia Outlet Village. Stamattina era in programma un’assemblea per fare il punto sull’andamento della protesta.

PUBBLICITÀ

Gli agricoltori hanno deciso di intensificare, quindi, la loro protesta per far sentire la propria voce e sensibilizzare la cittadinanza sulle loro ragioni in attesa di risposte concrete da parte della politica.