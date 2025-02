Giustizia tributaria, Marino (Pd): “Governo accoglie mio o.d.g. contro chiusura Corti di Enna e Caltanissetta”

PUBBLICITÀ

“Il mio ordine del giorno sulla riforma della giustizia tributaria è stato accolto come raccomandazione dal Governo. Un risultato importante per difendere territori come Enna e Caltanissetta, che rischiano di essere gravemente penalizzati dalla riforma in corso”. A dichiaralo la deputata del Partito Democratico di Enna Maria Stefania Marino.

“La riforma della giustizia tributaria – prosegue – prevede la chiusura del 60% delle Corti di primo grado, con l’obiettivo di ridurre le sedi e accorpare gli uffici nei capoluoghi di regione. In Sicilia, ciò significherebbe la chiusura delle Corti di Enna e Caltanissetta, accorpate ad Agrigento, con conseguenze pesantissime per cittadini e imprese. I numeri parlano chiaro: +31% di ricorsi nel 2024 rispetto al 2023; oltre 37.000 ricorsi solo in Sicilia nell’ultimo anno; 8.000 ricorsi tra Enna, Caltanissetta e Agrigento, un numero ben superiore agli standard previsti dalla riforma per l’accorpamento delle sedi. È un primo passo affinché vengano mantenuti questi servizi per ennesi e nisseni. Continueremo a vigilare e a lottare affinché non vengano sacrificati i diritti dei cittadini e delle imprese dell’entroterra siciliano”.