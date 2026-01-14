Giustizia minorile: due ennesi nominati giudici onorari a Caltanissetta

PUBBLICITÀ

Sono stati immessi in possesso delle loro funzioni, presso il Tribunale per i minorenni di Caltanissetta, i 16 giudici onorari previsti dalla pianta organica per il triennio 2026-2028.

L’immissione è avvenuta nel corso dell’udienza presieduta dal dott. Umberto Zingales, con giudice a latere la dott.ssa Luisa Turco e, in qualità di pubblico ministero, il sostituto procuratore della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Caltanissetta, dott.ssa Carola Carbone. A conclusione del lungo iter del Consiglio Superiore della Magistratura, il Ministero della Giustizia ha emesso nei mesi di novembre e dicembre scorsi i decreti di conferma dei giudici onorari Maria Concetta Anzalone, Vincenzo Baglieri, Carmelo Salvatore Benfante Picogna, Eva Crimi, Denise Franzone, Valeria Ganci, Eleonora Indorato, Roberto Maria Sebastiano La Ferla, Salvatore Antonio Patrì, Francesco Prisco, Stefania Rigatuso, Antonio Scibona, Sergio Antonino Territo e Maria Vittoria Zito, nonché la nomina dei dottori Daniela Fisicaro e Gaetano Terlizzi. I giudici La Ferla e Scibona sono di Enna. All’udienza era presente anche la giudice Bianca Bonafede.

I giudici onorari sono stati selezionati dal Consiglio Superiore della Magistratura a seguito di un bando triennale, tra persone esperte nelle materie di biologia, psichiatria, antropologia criminale, pedagogia e psicologia. Essi fanno parte dei collegi civili e penali e affiancano i giudici togati in tutte le fasi dei procedimenti civili, amministrativi e penali.

A margine dell’udienza, il presidente Zingales ha augurato ai giudici onorari confermati di proseguire nel loro impegno, come dimostrato negli anni, e ai nuovi nominati un buon inizio.