Giuseppe Conte a Enna per incontrare i cittadini

Domani, sabato 17 settembre, alle ore 9,30, l’ex premier e leader del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte incontrerà i cittadini a Enna in Viale IV Novembre, dove si svolge la tradizionale fiera di settembre.

“Sono onorata di accogliere il Presidente Conte nella nostra città – dichiara la candidata del M5S al Senato Cinzia Amato – e di potergli rappresentare a nome di tutti i cittadini della nostra provincia, la voglia di riscatto che da anni nutriamo. Siamo sempre stati oggetto di bacini elettorali per una politica che non ha mai puntato allo sviluppo di questo splendido territorio. Lo testimoniano l’altissimo livello di disoccupazione giovanile, lo spopolamento delle nostre città e l’alta percentuale dei fruitori del reddito di cittadinanza, che solo in provincia di Enna sono 12mila. Reddito che solo il governo Conte difenderà a spada tratta”.

In merito all’incontro di domani, “sarà anche un’occasione – spiega Amato – per incontrare la rappresentanza della categoria degli ambulanti, i quali da anni chiedono tutela e riconoscimento per il loro lavoro usurante e che hanno riscontrato attenzione solo da parte del Movimento 5 Stelle, che ha addirittura dedicato una parte del programma elettorale espressamente alla loro categoria”.

L’arrivo di Conte è previsto alle 9.30 davanti la Scuola Garibaldi, percorrerà la fiera sino alla rotonda di fronte Piazza Europa e lì si fermerà con i cittadini.