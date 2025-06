Giuseppe Anselmo nuovo presidente provinciale AVIS Enna

PUBBLICITÀ

Cambio ai vertici dell’Avis Provinciale di Enna. Giuseppe Anselmo, esponente della sezione comunale di Leonforte, è stato nominato nuovo presidente provinciale, subentrando a Fabio Pedone, della comunale di Enna, recentemente eletto nel Consiglio Regionale Avis Sicilia.

Anselmo, dipendente del Ministero della Giustizia, da sempre impegnato nel volontariato, presidente del gruppo folklorico “Gran fonte” di Leonforte, è sposato e padre di due figli.

“Accolgo questo incarico con profondo senso di responsabilità e con la consapevolezza del valore e del prestigio dell’associazione che rappresento – dice il neo eletto Anselmo – Desidero innanzitutto esprimere la mia gratitudine a tutti coloro che mi hanno dato fiducia, e a chi, ogni giorno, contribuisce con passione e dedizione alla missione dell’Avis. Il mio impegno , con il motto, non so per chi, ma so perché, sarà orientato alla continuità, ma anche all’innovazione. In provincia di Enna vogliamo rafforzare il legame con i nostri donatori, promuovere una maggiore partecipazione giovanile, investire nella formazione dei volontari e potenziare la comunicazione, anche attraverso strumenti digitali, per raggiungere nuovi potenziali donatori”.

Per la provincia ennese arriva un importante riconoscimento per il territorio: Salvatore Cancaré, della comunale di Piazza Armerina, è stato eletto nel Consiglio Nazionale Avis. Si tratta di un evento storico: in 55 anni di attività dell’Avis in Sicilia, è la prima volta che un socio donatore della provincia di Enna accede a un incarico di tale rilievo a livello nazionale.