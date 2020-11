Girolamo De Angelis da Enna, un viaggiatore temerario portatore di cristianità

Una figura di religioso, filologo ed etnografo, profondo conoscitore delle Humane Litterae, da bravo Gesuita, ma anche delle scienze geografiche e cartografiche – custodite solitamente dalla sapienza araba – è quella del Beato Girolamo De Angelis da Enna.

Nato nella cittadina ennese nel lontano 1567 e trasferitosi a Palermo già all’età di 18 anni, trasferitosi assieme al fratello Pietro per studiare il diritto, fu devoto e seguace della mistica di Sant’Ignazio di Loyola.

Una memoria religiosa che si era persa nel tempo la sua, e che è riemersa in modo del tutto casuale nel 1993. Eppure i segni della presenza del martire ennese erano tanti, bastava cercarli…

Innanzitutto nella toponomastica, in una tale “Via De Angelis” nel quartiere di Fundrisi, nello scritto del dott. Ezio Dibilio magistrato ennese, pubblicato dal Comune di Enna nel 1987, nell’atto di Battesimo del Beato, custodito nei registri della Chiesa e avvenuto presso la parrocchia di San Giovanni, sua parrocchia natale e poi, la più importante di tutte, la reliquia del teschio, conservato con cura prima dai Gesuiti e poi dalle Clarisse di San Marco. E dove è tuttora custodito, in quella teca di legno orientale originaria dal Giappone, che gli ha permesso di “ritornare” in patria, dopo tante peripezie in giro per l’Oriente, da vivo, come da morto.

Il beato Girolamo De Angelis, durante il suo lungo e complesso processo di evangelizzazione, trovò la morte in modo efferato in Giappone, nella città di Tokyo, il 4 dicembre 1623, arso vivo assieme a 49 cristiani. E Francesco Gatto interpellato da noi, in quanto profondo conoscitore della mistica dei santi e beati di casa nostra, in occasione dell’imminente festa che si celebrerà in modo religioso nella parrocchia di San Bartolomeo il prossimo 5 dicembre (segue la locandina della festa in calce all’articolo, NdR), “non a caso – ci dice – a lui è stato dedicato un intero simposio internazionale tenutosi a Firenze nel 1985 sulle principali due scoperte del Beato ennese: il popolo Ainu, che viveva ai confini del mondo conosciuto, dove i temutissimi Mongoli segnavano le nuove colonne d’Ercole ai confini del mondo civilizzato, e la riproduzione cartografica dell’isola di Hokkaido, per la prima volta rappresentata come isola e non penisola”.

Un poliglotta, dunque, avventuriero, viaggiatore temerario, ma portatore di un messaggio pacificatore di cristianità.

Una figura da riabilitare ulteriormente, forse, quella del Beato Girolamo De Angelis, e che potrebbe intercedere per noi, chissà, in questo momento di grave difficoltà per la nostra cara città.

La fede è semplicemente questione di credo.

