Gioventù Nazionale Enna, Jacopo Gessaro riconfermato presidente provinciale

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Il Congresso provinciale di Gioventù Nazionale Enna ha sancito la rielezione di Jacopo Gessaro alla presidenza provinciale del movimento giovanile di Fratelli d’Italia. Un appuntamento che ha visto la presenza del Ministro Nello Musumeci, dell’On. Eliana Longi, dell’On. Luca Sbardella, dell’europarlamentare Ruggero Razza e di Luciano Zuccarello, responsabile regionale dell’organizzazione del partito, insieme a numerosi esponenti della classe dirigente, amministratori locali, dirigenti e militanti provenienti da tutta la provincia di Enna.

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I lavori congressuali sono stati presieduti da Riccardo Ponzio, membro della Direzione nazionale di Gioventù Nazionale, affiancato da Giovanni Magni, coordinatore regionale del movimento.

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Nel suo programma per il nuovo mandato, il presidente Gessaro ha indicato alcune priorità: rafforzare il radicamento territoriale attraverso la nascita di nuovi circoli, rilanciare la Scuola di Formazione Politica, consolidare il lavoro nelle scuole e avviare una presenza sempre più strutturata all’Università Kore. Centrale anche il tema del «diritto a restare», con particolare attenzione al lavoro, alla casa e alle opportunità per i giovani nelle aree interne della Sicilia.

Confermato anche il Coordinamento provinciale, composto da Concetta Cammarata, Anna Troina, Federico Sarra Fiore, Giovanni Latona, Francesco Cocuzza, Giuseppe Livirizzi, Christian Nigrelli, Alberto Innuso ed Emanuele Alberti. Il congresso è stato inoltre arricchito dagli interventi e dalla partecipazione di Emanuele Salerno, responsabile provinciale Scuole, Elisa Barbagallo, giovane consigliera comunale di Centuripe, Luca La Monica, giovane avvocato di Piazza Armerina, e Giuseppe Girelli, militante del movimento, testimonianza della vivacità e delle diverse esperienze che animano la comunità giovanile provinciale.

«In questi anni noi ragazzi abbiamo dimostrato di saperci mettere in gioco, conquistando sul campo preferenze e guadagnandoci uno spazio da protagonisti nella vita politica delle nostre città. Le elezioni amministrative di Enna non sono state un punto di arrivo, ma un punto di partenza. Non arretreremo di un solo passo: continueremo a esserci, a crescere e a rafforzare una comunità che vuole essere una risorsa insostituibile per il partito. Siamo pronti ad assumerci responsabilità, a dare il nostro contributo e a costruire una nuova classe dirigente, non soltanto per il futuro, ma per il presente. Perché ad Enna il partito riparte dai giovani», ha dichiarato Gessaro.