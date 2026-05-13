Giovedì stabile nell’Ennese: nubi sparse e temperature in lieve calo

50 secondi ago
cielo nuvoloso
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La giornata di giovedì si presenterà nell’Ennese parzialmente nuvolosa, con assenza di precipitazioni.

Le temperature saranno in lieve diminuzione, con minime sotto i +10°C. La ventilazione sarà moderata.

Max: +19.7 °C | Min: +8.5 °C, massime localmente al di sopra dei 20°C, minime che localmente soprattutto nelle vallate interne  saranno piu basse.

Vento Max: 50 km/h (Dir. W)

Precipitazioni: assenti.

David Cartarrasa

Per approfondimenti sulle condizioni meteo nel territorio è possibile consultare i canali del Centro Meteorologico Piazza Armerina:

 

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