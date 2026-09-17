Giovani Democratici Enna, eletto il nuovo esecutivo provinciale

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La direzione dei Giovani Democratici della provincia di Enna ha approvato all’unanimità, martedì 15 settembre, il nuovo esecutivo che affiancherà il segretario Carmelo Barbera nell’attività politica della federazione provinciale.

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Il nuovo esecutivo è composto da Carmelo Barbera, segretario con delega all’iniziativa politica; Luigi Varisano, vicesegretario con delega allo sport; Andrea Greco di Enna, responsabile organizzazione; Andrea Greco di Leonforte, responsabile scuole e comunicazione; Manuel Valenti, responsabile università; Sara Pavone, responsabile dei rapporti con le amministrazioni; Corinne Puzzo, responsabile delle politiche sociali e culturali.

«Con la direzione di oggi si giunge a un punto fondamentale per la federazione provinciale: è il formale avvio dei lavori di una giovanile che si è posta come obiettivo principale la presenza costante nei territori della provincia, per poter dare un grande contributo non solo in vista delle prossime sfide ma politiche ma anche nella costruzione della prossima classe dirigente che riteniamo sia fondamentale per garantire lo sviluppo e non la sopravvivenza dei nostri territori», dichiara il segretario Carmelo Barbera.

Soddisfazione anche da parte del vicesegretario Luigi Varisano: «Questa è un’occasione unica per ripartire in sinergia con tutti. Nel corso degli ultimi mesi abbiamo dovuto effettuare diversi passaggi affinché si potesse trovare una quadra politica all’organismo. L’esecutivo, infatti, non doveva essere un modo per spartirsi deleghe in base al potere di ogni singolo comune, bensì uno strumento per ribadire il nuovo vento: quello politico. Non siamo più dei ragazzini.»

Sul nuovo assetto interviene anche il presidente della direzione, Matteo Franco Russo: «Sono molto orgoglioso di aver raggiunto questo obiettivo che ha richiesto molto sforzo e impegno. Nelle fasi preliminari alla formazione della Segreteria ho cercato di rispettare in pieno il mio ruolo senza mai eccedere nelle mie competenze, anzi, tentando sempre di garantire e di accompagnare nel complesso processo di formazione politica. Occhio soprattutto al ruolo della direzione: non deve essere una semplice passacarte, ma un luogo di intenso entusiasmo».