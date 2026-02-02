Giovani Democratici di Enna: Carmelo Barbera eletto segretario

PUBBLICITÀ

Venerdì scorso si è svolto il V Congresso dei Giovani Democratici della Federazione di Enna, che ha sancito il rinnovamento della segreteria con l’elezione di Carmelo Barbera come segretario. Durante il congresso è stato inoltre eletto all’unanimità il direttivo dei GD, il cui presidente è Matteo Russo.

A portare i saluti istituzionali al congresso è stata una parte dell’amministrazione comunale di Leonforte, che ha rimarcato l’apertura dell’amministrazione nei confronti della componente giovanile. A questi interventi si è aggiunto quello del Presidente del Libero Consorzio di Enna, Piero Capizzi, che ha sottolineato come il gruppo giovanile possa e debba rappresentare una linfa vitale per il Partito Democratico.

In collegamento sono intervenuti il Deputato all’ARS Fabio Venezia, la Deputata nazionale Stefania Marino e l’Eurodeputato del Partito Democratico Peppino Lupo, che hanno rivolto alla nuova segreteria gli auguri di buon lavoro, ribadendo la vicinanza delle istituzioni al gruppo giovanile.

Nel suo intervento l’onorevole Lupo ha sottolineato: «Io ho l’obiettivo di essere la vostra voce in Europa», concetto espresso anche dall’onorevole Venezia e dall’onorevole Marino.

Durante il congresso si sono svolti altri interventi, tra cui quelli di Filippo Giomini (Vicesegretario nazionale GD), Alessandro Monciotti (Presidente nazionale GD) e Marco Greco (Segretario regionale GD Sicilia), oltre a contributi dedicati al mondo della scuola, delle università e al ruolo che la Federazione di Enna è chiamata a svolgere in una provincia complessa come quella ennese.

“Vorrei una giovanile realmente e concretamente unita nei prossimi anni, affinché si possano raggiungere degli obiettivi comuni che permettano di costruire per la nostra provincia il futuro che si merita” dichiara il neo-presidente della direzione Matteo Russo.

“L’obiettivo è chiaro – afferma il neo-segretario Carmelo Barbera – dobbiamo essere da stimolo per la nostra generazione affinché ogni nostro coetaneo possa fermarsi, nella frenesia della società in cui viviamo, e iniziare a vedere un futuro nel posto in cui è nato. Noi abbiamo la rabbia, la voglia, e soprattutto la capacità per poter veramente costruire un futuro per il nostro territorio”.