Giornate FAI per le scuole, gli studenti diventano guide a Nicosia e Piazza Armerina

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Da lunedì 23 a sabato 28 novembre, giunte alla quindicesima edizione, tornano le Giornate FAI per le scuole. Per una settimana i ragazzi diventano guide turistiche per promuovono le bellezze storiche delle loro città. La provincia di Enna partecipa con due aperture di rilievo, la Basilica di Santa Maria Maggiore a Nicosia e il Palazzo di città con il Circolo di cultura a Piazza Armerina.

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La formula è quella ormai collaudata dal Fondo per l’Ambiente Italiano. In tutta Italia oltre 250 luoghi apriranno solo per studenti di ogni ordine e grado. A guidarli ci saranno altri studenti, gli Apprendisti Ciceroni, preparati dai volontari della Fondazione insieme ai loro insegnanti.

Lo scorso anno l’iniziativa ha coinvolto 7.500 giovani guide e 36.000 studenti in visita. Possono partecipare le Classi Amiche FAI, cioè le classi iscritte alla Fondazione tramite i loro docenti.

A Nicosia saranno gli studenti dell’IIS Fratelli Testa ad accompagnare i compagni nella parte alta del paese, ai piedi del castello. Lì sorge Santa Maria Maggiore, una chiesa che è caduta ed è rinata. Il conte Ruggero la fondò in epoca normanna con il nome di Santa Maria la Scala. Una frana la travolse nel 1757 e dieci anni dopo cominciò la ricostruzione, su progetto di Serafino da Catania. Fuori la facciata è rimasta incompiuta e il portale è popolato di figure mitologiche. Dentro ci sono opere capaci di stupire i visitatori come la Cona marmorea di Antonello Gagini, scolpita nel 1512 e alta una decina di metri, il Trono di Carlo V del 1518 e il Crocifisso del Padre della Provvidenza.

A Piazza Armerina i protagonisti saranno gli alunni dell’Istituto comprensivo Chinnici-Roncalli. Il Palazzo di città nasce nel Settecento come palazzo senatorio, su disegno del catanese Francesco Battaglia. Sulla piazza Garibaldi affaccia una facciata con il portone, la grande balconata e l’orologio. L’antico ingresso è oggi la sede del Circolo di cultura, dove si vedono ancora le quattro colonne che reggono il salone principale. Quel salone è ora l’aula consiliare, e la sua volta è affrescata da Gioacchino Martorana. Alle pareti ci sono quattro grandi tele del Settecento. In una ritorna il conte Ruggero, a cavallo con il vessillo della Madonna delle Vittorie, ed è proprio lui il richiamo normanno che lega le due tappe ennesi.

Nel resto della Sicilia si va dall’Archivio storico di Palermo ai mosaici di Lilibeo a Marsala. Il senso dell’iniziativa però resta lo stesso ovunque, il patrimonio non è qualcosa da guardare da lontano, è qualcosa di cui prendersi cura e di cui fare innamorare i giovani che ne saranno futuri custodi.

Fabio Marino