Giornate Fai di Primavera: visite a Regalbuto, Piazza Armerina e Nicosia

Sabato 26 e domenica 27 marzo tornano le Giornate FAI di Primavera, il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico italiano. Oltre 700 luoghi solitamente inaccessibili o poco conosciuti in 400 città saranno visitabili a contributo libero, grazie ai volontari di 350 Delegazioni e Gruppi FAI attivi in tutte le regioni.

Le prenotazioni si potranno effettuare attraverso il sito fino al giorno precedente alla visita, mentre gli ingressi privi di prenotazione saranno disponibili fino ad esaurimento dei posti per ogni turno, al fine di garantire la fruizione in sicurezza. Il contributo minimo per prenotarsi e prendere parte alla Giornate FAI di Primavera è pari a 3 euro.

I visitatori saranno accompagnati dagli alunni delle scuole che, attraverso il progetto degli Apprendisti Ciceroni, racconteranno la storia che gli appartiene, imparando così a conoscere e ad amare il loro territorio e il loro patrimonio artistico e culturale.

L’accesso sarà consentito, comunicano gli organizzatori, solo alle persone in possesso della certificazione verde rafforzata Covid-19 (Super Green Pass).

La Delegazione provinciale FAI di Enna propone le seguenti aperture: l’organo del Duomo e la cripta di San Rocco a Regalbuto, la Chiesa dell’Itria a Piazza Armerina e l’antico quartiere di San Michele e le sue chiese a Nicosia.