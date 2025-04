Giornata Nazionale del Made in Italy: l’azienda ennese RO.GA. protagonista a Palermo

PUBBLICITÀ

In occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy, promossa a livello nazionale dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, RO.GA. S.p.A. è stata invitata a partecipare come azienda relatrice all’evento “Made in Sicily, dalla tradizione all’innovazione”, organizzato dalla Camera di Commercio di Palermo ed Enna e dalla Casa del Made in Italy di Palermo, alla presenza de Ministro Adolfo Urso.

L’evento, che si terrà domani, 15 aprile, presso la Sala Terrasi della Camera di Commercio, ha l’obiettivo di celebrare le eccellenze produttive della Sicilia che rappresentano, a vario titolo, l’identità e la capacità innovativa del Made in Italy, valorizzando le realtà imprenditoriali che hanno saputo coniugare radicamento territoriale, visione internazionale e sviluppo tecnologico.

Fondata nel 1992, la RO.GA. S.p.A. è oggi una delle realtà più dinamiche del settore ortoprotesico italiano, attiva nella produzione, distribuzione e personalizzazione di dispositivi medici, con un forte impegno nella ricerca, nella formazione professionale e nell’innovazione clinica. Nell’intervento previsto nel panel “Io sono Sicilia”, Lillo Maria Colaleo, che interverrà a nome dell’azienda, racconterà il percorso trentennale dell’azienda, oggi punto di riferimento nazionale per il settore, nonché un esempio concreto di impresa nata nel cuore della Sicilia e capace di sviluppare un impatto positivo ben oltre i confini regionali. Verrà trasmesso un video di presentazione aziendale, già presentato in occasione del trentesimo anniversario aziendale, che ripercorre le tappe più significative della crescita di RO.GA. S.p.A., evidenziando il legame tra tradizione artigianale e progresso tecnologico.

“Siamo orgogliosi di portare la nostra storia in un contesto istituzionale così importante – dichiara Rosario Gagliano, presidente del CdA – perché rappresentare il Made in Italy significa anche raccontare un certo modo di fare impresa: etico, responsabile, innovativo. RO.GA. nasce da un sogno semplice: aiutare le persone a vivere meglio. In trent’anni siamo cresciuti, abbiamo investito, ci siamo strutturati, ma quell’obiettivo non è mai cambiato”.

Il programma dell’evento prevede, oltre alla presenza del Ministro Adolfo Urso, gli interventi delle principali autorità regionali e cittadine, tra cui il Presidente della Camera di Commercio Alessandro Albanese, il Sindaco di Palermo Roberto Lagalla, l’Assessore regionale alle attività produttive Edmondo Tamajo, e il Rettore dell’Università degli Studi di Palermo, Massimo Midiri.

L’evento sarà articolato in due momenti principali: il primo dedicato all’identità e alle storie di successo delle imprese siciliane, il secondo focalizzato sull’innovazione e sulle nuove tecnologie. Al termine, sono previsti gli interventi conclusivi della Camera di Commercio e della Casa del Made in Italy.