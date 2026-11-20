Giornata Mondiale dell’Infanzia, a Enna una maratona di lettura per promuovere la pace e i diritti dei bambini

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In occasione della Giornata Mondiale dell’Infanzia, l’Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Enna, Marinella Adamo, promuove una maratona di lettura. L’obiettivo è quello di educare alla pace e riaffermare l’inviolabilità dei diritti di ogni bambino.

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Il 20 novembre 2026 è un richiamo alla responsabilità collettiva. Scelta dall’UNICEF per commemorare l’adozione della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, questa giornata rappresenta quest’anno un grido ancora più forte contro le atrocità della guerra e la negazione sistematica dei diritti fondamentali che colpisce milioni di minori nel mondo.

In questo contesto, l’Amministrazione ha scelto di rispondere al rumore dei conflitti con il potere della parola, organizzando un’attività di lettura ad alta voce presso la Biblioteca Comunale, in rete con i volontari di Nati per Leggere.

L’iniziativa nasce come un atto profondamente educativo e politico. In un’epoca segnata da immagini di distruzione, il libro diventa lo strumento privilegiato per costruire una “difesa della pace” nelle menti dei più piccoli.

“Leggere ai bambini significa dare loro le parole per interpretare il mondo e per immaginare un’alternativa alla violenza”, ha dichiarato l’Assessore alla Pubblica Istruzione.