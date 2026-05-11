Giornata mondiale della fibromialgia, Troina illumina di viola gli uffici comunali

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Domani sera, martedì 12 maggio, in occasione della giornata mondiale della fibromialgia, il prospetto degli uffici comunali di via Graziano si colorerà di viola.

Il Comune di Troina, su proposta dell’Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica (AISF) ODV di illuminare del colore simbolo della patologia il municipio o un monumento della città, aderisce alla campagna “L’Italia si illumina per la Fibromialgia”, promossa da anni su tutto il territorio nazionale grazie all’attiva partecipazione di tanti Comuni da Nord a Sud di tutta la Penisola, con l’obiettivo di sensibilizzare le istituzioni e l’opinione pubblica sulle condizioni del paziente fibromialgico, sofferente di una patologia spesso non riconosciuta e trascurata.

“Con estrema disponibilità, sostegno e vicinanza abbiamo accolto l’invito dell’Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica ODV di illuminare gli uffici comunali di viola – spiega la vice sindaca e assessora alle politiche sociali Silvana Romano -. Non è un atto meramente simbolico, ma vuole diventare un gesto che rompa il velo di invisibilità che ancora avvolge chi soffre di fibromialgia. Un’occasione per accendere i riflettori e sensibilizzare verso il riconoscimento del dolore cronico, che richiede risposte concrete dalle istituzioni”.