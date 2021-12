Giornata Mondiale del Volontariato: i giovani di Avis Enna si raccontano

Oggi è la Giornata Mondiale del Volontariato, si celebrano tutti coloro che giornalmente dedicano il loro tempo a servizio del prossimo.

Anche ad Enna esiste una rete di volontariato che fa onore alla città, soprattutto perché gran parte dei volontari ha un’età compresa fra i diciotto e i trent’anni.

I giovani sono il fiore all’occhiello di tutte le associazioni che si occupano di volontariato, perché dedicarsi agli altri e al loro bene lo si fa in maniera consapevole e soprattutto in maniera del tutto libera.

Il volontariato è una scelta di cuore: lo sanno bene i giovani della Consulta dell’Avis di Enna che hanno scelto di promuovere la donazione del sangue sul territorio e con essa i valori di altruismo e solidarietà.

Da questa esperienza hanno imparato il significato della parola “squadra”, lavorano rispettandosi e considerando importanti tutte le opinioni e le idee. Questi ragazzi, con l’entusiasmo che li contraddistingue, riescono a realizzare eventi anche in un periodo storico come questo che limita notevolmente le iniziative.

Per Martina fare volontariato è una di quelle poche cose per cui chi si mette in gioco spende tutto se stesso in fatica, tempo e lavoro, senza sentire il bisogno di ricevere retribuzioni in denaro. La soddisfazione sta già in quell’attività che genera qualcosa di genuino e bello.

Alisea considera il volontariato un donarsi all’altro, inoltrarsi in un percorso così gratificante da rafforzare l’idea di poter rendere il mondo un posto migliore. Essere volontari permette di guardare la vita con occhi diversi, pieni di gratitudine, permettendo di comprendere quanto possa essere importante la generosità di tutti e di ciascuno.

Greta pensa che essere volontari significhi spendere una parte della propria vita per il prossimo e dare amore incondizionato. Essere volontari è una missione che impegna per tutta la vita e ti rende parte di una grande famiglia. Il volontario, anche semplicemente con un sorriso, rende migliore la vita di qualcun altro.

Fare volontariato, per Alessia, è l’atto più nobile e altruista che si possa fare, una scelta che cambia se stessi e il mondo in cui viviamo e ci consente, attraverso un sorriso e la nostra vicinanza, di aiutare chi ne ha bisogno.

Nell’amore e nella dedizione di ognuno di noi, per Serena, si cela il senso del volontariato che in silenzio e senza chiedere nulla in cambio rende il mondo un posto migliore aiutando chi ne ha bisogno e creando nel volontario un senso di gratificazione.

Volontariato, per Andrea, significa sfruttare pochi attimi della propria esistenza per arricchirla attraverso il miglioramento dell’esistenza altrui, significa dono bidirezionale, significa amare per capire come amare, significa amare per capire come amarsi.

L’idea di aiutare persone che possono avere bisogno rende felice e fa stare bene Vanessa.

Ognuno di loro ha un motivo di diverso per fare il volontario, ma tutti hanno un unico obiettivo: fare del bene.