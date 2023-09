Giornata mondiale del cuore: le iniziative Anpas in provincia di Enna

PUBBLICITÀ

Il 29 settembre si ripete ogni anno la giornata mondiale del cuore promossa dalla World Heart Federation e coordinata in Italia dall’Associazione Italiana Cuore e Rianimazione “Lorenzo Greco” Onlus in collaborazione con l’ANPAS (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze), Progetto Vita e Ircomunità.

In Sicilia saranno coinvolte 13 pubbliche assistenze di Anpas in 13 piazze diverse con un impegno di più di 150 volontari e volontarie che spiegheranno l’importanza di “conoscere il cuore, usare il cuore”.

“È una giornata importante per ricordare come la prevenzione sia la nostra unica vera arma per prevenire i rischi legati alle malattie cardiovascolari – fa sapere Lorenzo Colaleo, presidente di Anpas Sicilia -. Per il secondo anno torniamo in piazza con approfondimenti sulla salute, screening gratuiti e momenti di sport perché crediamo che questo sia il modo di fare pubblica assistenza, sempre a fianco dei cittadini. Anpas sarà in 118 piazze in tutta Italia per ribadire che conoscere il proprio cuore e usarlo al meglio ci aiuta ad avere una qualità della vita migliore”.

In provincia di Enna le iniziative si svolgeranno a Leonforte in Piazza IV Novembre (sensibilizzazione alla corretta attivazione dei soccorsi, simulazione primo soccorso), a Nissoria in Piazza Elio Romano (simulazione promo soccorso) e a Enna in Piazza Umberto I (sensibilizzazione alla corretta attivazione dei soccorsi).