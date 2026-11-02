Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate: mercoledì la cerimonia a Enna

PUBBLICITÀ PUBBLICITÀ

In occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, mercoledì 4 novembre si svolgerà ad Enna, presso il piazzale antistante al Castello di Lombardia, la cerimonia commemorativa alla quale tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

PUBBLICITÀ

La celebrazione, curata per la parte militare dal Comando Provinciale dei Carabinieri, avrà inizio alle ore 11:30 con lo schieramento del Picchetto Interforze e delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma.

Si continuerà con gli onori resi al Prefetto, cui farà seguito il solenne alzabandiera, accompagnato dall’esecuzione dell’Inno nazionale a cura del Corpo Bandistico “Città di Enna”.

La cerimonia proseguirà con la deposizione della corona d’alloro presso il Monumento ai Caduti, quale momento per onorare la memoria di quanti hanno sacrificato la vita per la difesa della Patria, e con la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica.

A concludere l’evento vi sarà un momento di riflessione sulla Giornata, che prevede la partecipazione degli studenti dell’Istituto Comprensivo Statale “Santa Chiara” di Enna e l’intervento della scrittrice Maricla di Dio Morgano.