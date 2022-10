Giornata del Dono: ad Enna promozione alla donazione del sangue e del midollo osseo

Anche ad Enna, così come in altre città d’Italia, si è celebrata ieri la Giornata del Dono, con i volontari di AVIS Enna, Fratres Catenanuova e ADMO Enna che hanno incontrato le quinte classi del Liceo linguistico A. Lincoln, grazie alla disponibilità e alla collaborazione del preside, il professor Angelo Di Dio. La giornata, organizzata dal CSVE (Centro Servizi per il Volontariato Etneo) anche a Catania, Ragusa e Siracusa, ha voluto celebrare l’impegno dei volontari che ogni giorno dedicano il loro tempo a diffondere la cultura del dono.

Ad Enna gli studenti, dopo i saluti del sindaco Maurizio Dipietro, hanno avuto l’occasione di conoscere cosa sia la donazione di sangue e la procedura per diventare donatori, grazie al dottor Francesco Spedale, primario dell’ UOC di Medicina Trasfusionale ed Ematologia dell’Umberto I di Enna.

Durante l’incontro non si è parlato soltanto di donazione di sangue, ma anche di donazione di midollo osseo e, attraverso la testimonianza di Alice Licata, referente ADMO Enna, che anni fa ha vinto la leucemia grazie a diverse trasfusioni di sangue e alla successiva donazione di midollo osseo, è stato possibile parlare di una donazione poco conosciuta e di grande importanza.

All’esterno del liceo, grazie alle due autoemoteche dell’ASP, gestite dall’AVIS di Enna e dalla Fratres di Catenanuova e alla professionalità del dottor Angelo Contrino, ematologo del Centro Trasfusionale di Enna, e degli infermieri Rina e Roberto, i ragazzi hanno potuto effettuare la predonazione per diventare donatori di sangue e la tipizzazione per diventare donatori di midollo osseo. I volontari delle associazioni hanno ricevuto la visita del direttore generale dell’ASP di Enna, Francesco Iudica, che ha ringraziato i volontari e si è complimentato per il lavoro svolto in questi mesi in merito alla raccolta sangue.

“Quando si parla di donazione di sangue – ha detto la presidente dell’Avis di Enna Maria Elena Spalletta, rivolgendosi agli studenti – dobbiamo pensare a una squadra di calcio. Se giochiamo tutti in difesa non vinceremo mai, abbiamo bisogno degli attaccanti e questi sono i donatori. Per vincere, abbiamo bisogno di voi. Il bello della donazione di sangue – ha continuato la presidente – risiede nel suo anonimato e nel suo essere un gesto gratuito, che però regala al donatore la consapevolezza di aver salvato la vita di qualcuno” .

Grande soddisfazione è stata espressa anche dal presidente della Fratres di Catenanuova Carmelo Rosselli, e da parte dei suoi volontari che, in sinergia con i colleghi avisini, hanno coinvolto studenti e passanti in quello che è il gesto di altruismo per eccellenza, ringraziando il presidente del CSVE, Salvatore Raffa, e Melania Manduca per aver organizzato l’evento.

Presenti anche il direttore del Centro regionale sangue il dottor Giacomo Scalzo, il presidente regionale Avis Salvatore Calafiore, la consigliera nazionale Fratres Cinzia Lupo, la presidente regionale Fratres Liliana Dipasquale e il delegato territoriale Fratres Nello Faia.