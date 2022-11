Giornata contro la violenza sulle donne: le iniziative a Piazza Armerina

In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne in programma oggi, a Piazza Armerina 1000 bambini per strada in flash mob aderiscono all’iniziativa “Una ciocca per la libertà”. Per l’occasione la Via Libertà sarà temporaneamente chiusa al traffico per 20 minuti alle ore 12.

Alle ore 18 si riunirà il Consiglio Comunale della città dei mosaici per istituire il “Posto Occupato”. Sempre nel pomeriggio alle 18, presso la galleria d’arte Triskelion, si terrà la collettiva d’arte di beneficenza dal titolo “La Luce del Riscatto e della Resilienza della Donne”.