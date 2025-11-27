Giornata contro la violenza sulle donne: la Polizia di Stato in prima linea tra Enna e Nicosia

PUBBLICITÀ

In occasione della Giornata contro la violenza sulle donne, la Polizia di Stato ha preso parte a diverse iniziative organizzate in territorio provinciale.

In particolare, il Vicario del Questore, dott. Giancarlo Rapisarda, unitamente al Portavoce della Questura, dott.ssa Anna Poidomani, e a personale della Divisione Anticrimine ha partecipato all’evento “Rompiamo il silenzio: prevenire, proteggere, educare”, organizzato dall’Istituto di Istruzione Superiore A. Lincoln di Enna. Sono intervenuti anche il prof. Nicola Malizia dell’Università “Kore” di Enna e Maria Grasso dell’Associazione Crescimanno. Per la scuola ha fatto gli onori di casa il prof. Angelo Sacco, in sostituzione della Dirigente scolastica prof.ssa Maria Concetta Messina, assente per motivi istituzionali. La prof.ssa Alda Luana Di Dio e la prof.ssa Francesca Calcagno hanno introdotto il tema e presentato gli ospiti.

Sempre in ambito provinciale, il Dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Nicosia e l’Ispettore Bonomo della squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato hanno preso parte al convegno “Il nostro NO alla violenza” tenutosi a Nicosia. Entrambi gli eventi hanno rappresentato un importante momento di confronto che ha visto la partecipazione di istituzioni, associazioni e cittadini.

I relatori hanno offerto un’analisi approfondita sul fenomeno della violenza di genere e hanno illustrato il costante impegno della Polizia di Stato a tutela delle vittime. È stata analizzata l’evoluzione del fenomeno, sottolineando come la violenza contro le donne assuma oggi forme sempre più complesse e articolate.

Un passaggio centrale è stato dedicato alla cyber violenza, con particolare riferimento alla nuova frontiera dei deepnude e dei deepfake, strumenti tecnologici capaci di generare immagini manipolate e compromettenti senza il consenso della vittima. Una pratica che espone le donne a gravissime conseguenze psicologiche, relazionali e sociali, richiedendo una sempre maggiore consapevolezza digitale e un intervento tempestivo delle forze dell’ordine.

Nel corso degli interventi è stato inoltre richiamato il ruolo fondamentale della misura di prevenzione dell’ammonimento, strumento di prevenzione adottato dal Questore, che consente di intervenire rapidamente nei confronti di comportamenti persecutori o violenti, anche in assenza di una formale denuncia.

La partecipazione numerosa e attenta della cittadinanza ha confermato l’importanza di iniziative come questa, fondamentali per promuovere una cultura del rispetto, dell’ascolto e della legalità.

La Polizia di Stato rinnova il proprio impegno quotidiano nel contrasto a ogni forma di violenza e nella tutela delle persone più vulnerabili, anche attraverso la diffusione di consapevolezza sui rischi delle nuove tecnologie.