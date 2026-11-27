Giornata contro la violenza sulle donne, a Calascibetta un incontro promosso dall’Associazione Moysa

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Si è svolto il 25 novembre, presso l’Auditorium comunale «Contoli-Di Dio» di Calascibetta, un incontro dedicato alla sensibilizzazione sul tema della violenza di genere, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

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L’iniziativa, organizzata dall’Associazione di Promozione Sociale Moysa con il patrocinio del Comune di Calascibetta, ha coinvolto gli studenti della scuola secondaria di primo grado del plesso «Giovanni Verga» dell’Istituto comprensivo «Santa Chiara». I ragazzi hanno partecipato attraverso la lettura di monologhi dedicati alla violenza contro le donne, alternandosi alle componenti del Moysa Women Ensemble, che hanno proposto letture e interventi musicali.

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Nel corso dell’incontro sono intervenute anche l’assessore alle Politiche sociali del Comune di Calascibetta, Maria Rita Speciale, e la dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo «Santa Chiara», Antonietta Di Franco.

Tra gli interventi, quello di Stefania Leonte, sostituta procuratrice presso la Procura della Repubblica di Caltanissetta, che ha approfondito le dinamiche e i comportamenti che possono precedere i femminicidi, sottolineando l’importanza della prevenzione e del riconoscimento tempestivo dei segnali di violenza. Con un linguaggio semplice e accessibile ai più giovani, ha inoltre illustrato gli aspetti giuridici del fenomeno e le conseguenze penali dei comportamenti violenti.

L’iniziativa ha unito momenti artistici e interventi di approfondimento, con l’obiettivo di promuovere tra i giovani una maggiore consapevolezza sulla violenza di genere, sull’importanza della prevenzione e sul rispetto nelle relazioni.