Gioco illegale nell’Ennese, controlli di Guardia di Finanza e ADM: sanzioni e denunce

PUBBLICITÀ

In aderenza al protocollo d’intesa siglato a livello centrale tra la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), i militari del Comando Provinciale di Enna e i funzionari in servizio presso il Reparto Territoriale di Enna appartenente all’UADM Sicilia 6 Porto Empedocle, hanno dato vita, nel periodo estivo, a una serie di interventi mirati volti al contrasto del gioco illegale e irregolare.

PUBBLICITÀ

In questo quadro, le attività ispettive hanno interessato numerosi operatori in materia di gioco pubblico presenti nei comuni di Leonforte, Piazza Armerina, Troina e Villarosa e si sono concentrate anche sul rispetto della normativa antiriciclaggio e della tracciabilità dei flussi finanziari, portando all’applicazione di rilevanti sanzioni nei confronti di un centro scommesse.

La normativa di settore impone infatti ai distributori ed esercenti di gioco l’obbligo di identificazione, di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei dati sia al momento dell’effettuazione dell’operazione di gioco (puntata), sia nella fase successiva del pagamento della vincita, qualora l’importo dell’operazione sia pari o superiore alla soglia di 2.000 euro.

Nel corso dell’ispezione, sono state ricostruite dai verificatori del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Enna 126 operazioni di gioco, per un importo complessivo di oltre 260 mila euro artatamente “frazionate” al fine specifico di eludere le verifiche antiriciclaggio previste per il settore dei giochi. A fronte di tali condotte è stata contestata un’inosservanza grave, ripetuta e sistematica delle prescrizioni di legge che ha fatto scattare l’applicazione di una sanzione amministrativa aggravata che può raggiungere l’importo di 20 mila euro.

In tale contesto, si inseriscono anche i controlli congiunti condotti dai Reparti territoriali dipendenti dal Gruppo Enna unitamente ai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

In particolare, gli interventi svolti dai militari della Tenenza di Piazza Armerina, congiuntamente ai funzionari dell’ADM, hanno permesso di fare emergere un’attività commerciale interamente dedita alla raccolta abusiva di scommesse che operava in assenza della prescritta concessione dell’Agenzia delle Dogane dei Monopoli e della licenza di pubblica sicurezza. Il titolare dell’attività economica è stato, pertanto, denunciato alla competente Procura della Repubblica per l’ipotesi di reato di esercizio abusivo di scommesse. I controlli proseguiranno ora nei confronti dell’operatore economico con il recupero dell’imposta evasa denominata “Imposta unica sulle scommesse (D.L. 504/98)”, calcolata sulle scommesse illecitamente raccolte.

Le attività di controllo eseguite invece sul versante nord della Provincia, hanno permesso alla Tenenza di Nicosia unitamente ai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di individuare un circolo ricreativo che aveva installato apparecchi da intrattenimento in totale assenza della prescritta licenza di pubblica sicurezza. All’interno dello stesso locale è stata riscontrata anche la mancata esposizione della tabella dei giochi proibiti, violazione che ha comportato il deferimento all’A.G. del relativo responsabile.

Si evidenzia che la responsabilità dei denunciati sarà comunque accertata dall’A.G. solo all’esito del giudizio definitivo, vigendo la presunzione di non colpevolezza.

Gli interventi di questa natura testimoniano il costante impegno sul territorio profuso dalle Fiamme Gialle e dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che proseguirà anche in futuro, allo scopo di tutelare le fasce più vulnerabili – prime fra tutte i minori – e di contrastare le proposte di gioco insicure e prive di garanzie.