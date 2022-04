Ginnastica: Consolini, i risultati nella fase regionale Coppa Italia e Promogym

Si è disputata domenica a Ragusa, presso l’impianto della Scuola Regionale dello Sport, la fase regionale di Coppa Italia valevole per la qualificazione alla finale nazionale che si svolgerà a giugno a Rimini.

Con il punteggio di 174,650 le ginnaste della SSD A. Consolini conquistano il titolo di campionesse regionali Coppa Italia 2^ Fascia e si qualificano per la fase nazionale le seguenti atlete: Giulia Agosta, Chloe Arangio, Rita Di Majo, Alice Ferrara, Claudia Marzo, Adele Oglialoro, Maria Piscitello, Giulia Tilaro, che hanno dimostrato di avere carattere e di avere spirito di squadra con una entusiasmante prova al collettivo.

Ottimi i risultati anche nel pomeriggio nel Promogym individuale categoria 1^ Fascia con Ginevra Falcone, Sveva Perri, Noemi Sgrò e Serena Sgrò e nel Promogym Individuale categoria 2^ Fascia con Rosa Alerci e Giordana Menzo. Le ginnaste si sono distinte, nonostante si trattasse del loro esordio in campo regionale, in tutti gli attrezzi dal volteggio, al corpo libero e alla trave. Nella classifica assoluta 1° posto per Sveva Perri e secondo posto per Serena Sgrò, e stesso risultato anche al volteggio.

Buon risultato anche per Noemi Sgrò alla trave che si è piazzata al 5° posto e buon piazzamento anche per Ginevra Falcone al volteggio dove, nonostante la grande emozione, riesce a conquistare il 7° posto.

Nel Promogym individuale categ. 2^ Fascia nella classifica assoluta, data dalla somma dei punteggi ottenuti in due dei migliori attrezzi su tre, medaglia di bronzo a Rosa Alerci che con grande determinazione consegue anche il primo posto alla trave e, nello stesso attrezzo, medaglia di bronzo per la tenace Giordana Menzo.

Soddisfazione dello staff tecnico della Consolini per i risultati conseguiti in tutte le competizioni svolte a livello regionale, nonostante il periodo attraversato e le difficoltà riscontrate non potendo usufruire di un impianto dedicato.