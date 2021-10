Ginnastica artistica: trasferta a Ragusa vittoriosa per la Consolini

Domenica si è svolto a Ragusa il Campionato Regionale Serie D di ginnastica artistica, presente la Libertas Consolini con due squadre nella categoria allieve LA3.

La squadra B, composta da Chloe Arangio, Alice Ferrara, Rita Di Majo, Claudia Marzo e Carola Petralia con punti 112,600 ha conquistato il primo posto, mentre la squadra A composta da Ludovica Alcamo, Giorgia Grippaldi, Giulia Tilaro e Dalila Vancheri, con un totale di punti 108,900, ha conquistato la medaglia di bronzo davanti alla squadra dell’Asd Millennium di Ispica.

Nella categoria junior/senior LB3 le ginnaste Andrea Colaleo e Sofia Ferrara non sono entrate in classifica in quanto assente la compagna di squadra Sara Mazza, per loro è stato un test di verifica superato brillantemente in quanto hanno ottenuto i seguenti risultati: Andrea Colaleo un totale di punti 41,200 e Sofia Ferrara punti 40,850.

Soddisfazione è stata espressa dallo staff tecnico della società ennese che vede le proprie ginnaste in continua crescita qualificandosi per la finale nazionale “Winter Edition” in programma a Rimini dal 4 all’8 dicembre 2021. Prossimo impegno il Campionato Regionale Individuale Silver il 14 novembre sempre a Ragusa.

Da questa settimana, dopo la lunga sosta, riprenderanno le attività della Consolini con i corsi di ginnastica e minibasket.