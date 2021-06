Ginnastica artistica: ottimi risultati a Ragusa per la Libertas Consolini

Si è conclusa a Ragusa il 6 giugno la seconda prova del campionato individuale regionale silver di ginnastica artistica e anche per questa prova i risultati conseguiti dalle ginnaste della SSD Libertas Sonsolini sono stati ottimi considerato il periodo vissuto e gli allenamenti ridotti.

Nel campionato LA3 categoria A2, bissando il risultato della prima prova, Claudia Marzo campionessa regionale silver con punti 37,750. Nello stesso campionato in campo per la prima volta Rita Di Majo e Chloe Arangio che, nonostante l’emozione, con un’ottima esecuzione al volteggio si classificano rispettivamente al 6° ed 11° posto. presupposti per ben affrontare il prossimo anno il campionato regionale silver F.G.I. di serie “D”.

Nella categoria A4 altra soddisfazione per il team della Consolini con il 5° posto di Benedetta Alcamo.

Nel campionato LB3 categoria J1 si classifica al secondo posto Andrea Colaleo con il punteggio di 40,800. Nella categoria J3 medaglia d’argento anche per Sofia Ferrara, e Sara Mazza, nella categoria S1, si conferma, anche nella seconda prova, campionessa regionale silver LB3 con punti 41,500.

Soddisfatto lo staff tecnico della Consolini anche se con un po’ di rammarico per aver dovuto rinunciare al campionato di Serie D, al Trofeo Ragazzi, al Trofeo Giovani e al campionato nazionale Libertas, tutte gare di interesse nazionale iscritte nel calendario Coni per una ridotta disponibilità di palestra dove potersi allenare.

La ginnastica artistica ad Enna è una disciplina sportiva in continua crescita. Il team tecnico coordinato da Michele Milano e Rossana Mingrino, oltre alle tecniche “veterane” Tiziana Fulco, Lucia Rizzotti e Chiara Colajanni, si è arricchito con nuovi e giovani tecnici, ex ginnaste e ginnasti: Oriana Vetri, Martina Minacapelli e Shanti Fornaia per la sezione femminile, e Gaetano Gioveni per la maschile. Proprio i tecnici della femminile sono stati convocati dalla direttrice tecnica nazionale Emiliana Polini, in qualità di giudici, alla fase nazionale che si svolgerà a Rimini dal 17 al 28 giugno. Tutto ciò è motivo di orgoglio dei coniugi Milano che da oltre 40 anni portano avanti questa disciplina concorrendo alla formazione, non solo sportiva, di tanti giovani della città di Enna.