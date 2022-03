Ginnastica artistica: ottimi risultati a Ragusa per la Consolini

Il 22 marzo a Ragusa si è disputato il Campionato Regionale FGI Individuale LC3 di ginnastica. Ottimo l’esordio delle ginnaste della Consolini di Enna che per la prima volta hanno gareggiato in un livello superiore. Lo staff tecnico che ha preparato gli atleti alle gare è composto da Michele Milano, Tiziana Fulco, Lucia Rizzotti, Oriana Vetri e Martina Minacapelli.

Oro per Sara Mazza nella categoria S1 con punti 45,100 e sul gradino più alto del podio è salita anche Silvia Rindone nella categoria J3 totalizzando punti 44,150. Per entrambe ottima la prova al volteggio. Delusione, invece, per Sofia Ferrara che, a causa di un infortunio, non ha potuto partecipare.

Il rammarico dello staff tecnico della Consolini è quello di non poter partecipare al campionato LC in quanto è prevista la prova alle parallele e le ginnaste non potendosi allenare a questo attrezzo hanno dovuto rinunciare a questo campionato.

“La crescita tecnica di questa società in questa disciplina sportiva viene penalizzata – spiega la società – dal non poter usufruire di un impianto dedicato alla ginnastica artistica”.

Nel Campionato Regionale Individuale FGI LB3, sempre a Ragusa, oro per Alice Ferrara categ.A4, bronzo per Claudia Marzo e quarto posto per Rita Di Majo nella categ. A3. Nel Campionato Regionale Individuale FGI LB3, nella categoria J2 Morena Corradino ha conquistato la medaglia di bronzo. Nel Campionato Regionale Individuale LA3 oro nella categoria A4 con Giulia Tilaro e nella categ. J1 con Giorgia Grippaldi, bronzo nella categ. A3 con Carola Petralia e sesto ed ottavo posto rispettivamente per Maria Piscitello e Chloe Arangio.

Prossimo impegno domenica 3 Aprile con la Coppa Italia a con il Promogym Individuale.