Ginnastica artistica: la Consolini Enna vola ai Nazionali Silver FGI di Rimini

È un momento di straordinario orgoglio per la Consolini Enna. Dopo anni di costante impegno, la società vede concretizzarsi la sua missione nello sport giovanile con la partecipazione delle proprie atlete ai Campionati Nazionali Silver FGI, all’interno del programma “Ginnastica in Festa-Winter Edition 2025”.

L’importante evento, organizzato dalla Federazione Ginnastica d’Italia, si terrà dal 5 al 8 Dicembre a Rimini. Le atlete ennesi hanno ricevuto il saluto e l’”in bocca al lupo” dell’Assessore allo Sport del Comune di Enna, Rosalinda Campanile, che ha mostrato e trasmesso il suo entusiasmo alla spedizione ennese.

La presenza della delegazione ennese a questa prestigiosa manifestazione nazionale, guidata dai suoi tecnici Tiziana Fulco, Lucia Rizzotti e Oriana Vetri, non è solo una partecipazione, ma il coronamento di un lungo percorso di sacrifici e di grande passione per la disciplina.

A rappresentare la Consolini Enna scenderanno in pedana le atlete: Beatrice Battiato, Patrizia Berretta, Giuliana Cardaci, Giulia Campisi, Marica Cancellara, Greta Di Vincenzo, Adele Di Marco, Clara Mancuso, Sofia Miccichè, Emma Mocciaro, Beatrice Muzzicato, Sveva Perri e Lara Valenti. Saranno loro il volto della società, risultato della preparazione meticolosa e della dedizione dei loro tecnici.

L’Amministratore della Consolini Enna, Michelangelo Milano, non nasconde l’emozione per questo traguardo: “C’è una soddisfazione immensa. Le ragazze, attraverso un grande sacrificio, si allenano con costanza ogni settimana e, finalmente, dopo un anno di duro lavoro, vedono realizzare quello che per loro è sempre stato un sogno. Siamo entusiasti perché, grazie alla professionalità e all’impegno dei nostri tecnici, siamo riusciti a raggiungere questo obiettivo.”

Milano ha poi evidenziato l’importanza del successo, che accende i riflettori sulla qualità del lavoro svolto dalla società: “Questo risultato dimostra il valore dell’attività della nostra società che, vuole a tutti i costi puntare sulla centralità Enna, per realizzare qualcosa di significativo per il territorio siciliano. La nostra presenza a Rimini è una prova tangibile dell’eccellenza del lavoro di base che stiamo portando avanti.”