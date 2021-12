Ginnastica artistica: brillanti risultati per la Consolini al Campionato Regionale Libertas

Continua la serie di risultati più che positivi per la Consolini nella ginnastica artistica. Questi i punteggi ottenuti nella gara di ieri al Campionato Regionale Libertas che si è svolto a Carini.

Nella categoria allieve LP Assoluta podio tutto Consolini con al primo posto Oglialoro Adele (p. 42,90), secondo Tilaro Giulia (p. 41,90), terzo posto per Agosta Giulia (p. 41,70).

Nella categoria allieve LD Assoluta anche qui podio tutto Consolini con al primo posto Marzo Claudia (42,60), seconda Arangio Chloe (42,30), terza Petralia Carola (42,00).

Nella categoria allieve LC Assoluta primo posto per Di Majo Rita (p. 45,50).

Nella categoria juniores LD Assoluta primo posto per Alcamo Benedetta (p. 42,20).

Nella categoria juniores LC Assoluta primo posto per Colaleo Andrea (p. 49,90), seconda Algozino Monia (p.48,00).

Nella categoria juniores LC Trave terzo posto per Corradino Morena (p. 9,30).

Nonostante risultati così brillanti, il rammarico dei tecnici della Consolini è quello di non poter disporre di uno spazio idoneo per questa disciplina dove poter collocare le proprie attrezzature e poter migliorare, quindi, la preparazione degli atleti. Da 40 anni la società si dedica ai giovani ottenendo successi, non solo in campo regionale, valorizzando le capacità e le attitudini di moltissimi giovani.