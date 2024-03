Ginnastica: 20 atlete della Consolini Enna alla fase nazionale dei Campionati Federali

PUBBLICITÀ

Durante lo scorso weekend la Consolini Enna ha strappato applausi e complimenti alla Scuola dello Sport di Ragusa, portando la bellezza di venti atlete alla fase nazionale dei Campionati Federali di Ginnastica.

Continuare a parlare dell’operato di questa società nel territorio, in ambito sociale, è oramai un habitué per tutta la popolazione ennese, in quanto la Consolini, spinta da tanto amore per lo sport, continua ad essere un supporto per le famiglie nella crescita di tanti giovani. Oggi bisogna spostare il focus sulla dedizione ed i sacrifici di atlete che, 3-4 volte a settimana, seguite dalla professionalità e competenza dei loro tecnici, si allenano per ottenere buoni risultati.

Questa volta i risultati sono stati al di sopra delle aspettative; tra le tante atlete, hanno avuto la meglio Valenti Lara, Mancuso Clara e Berretta Patrizia nella Cat. Giovanissime, Petralia Carola, Tilaro Giulia, Agosta Giulia e Piscitello Maria nella Serie D Junior, Mentastro Carla, Di Mattia Malika, Di Marco Adele e Campisi Giulia nella Serie D Allieve/Giovanissime.

Per pochi punti non vanno sul gradino più alto ma si qualificano ugualmente le squadre composte da Rindone Silvia, Algozzino Monia, Alcamo Benedetta, Ferrara Alice e Marzo Claudia (Junior Senior LB) e Calcagno Viola, Crapanzano Silvana, Matarazzo Giada e Perri Sveva (Serie D Allieve LA). Queste venti atlete hanno staccato il pass per le finali nazionali che si terranno a Rimini a fine giugno.

Un successo che inorgoglisce l’intera famiglia della Consolini: dalle atlete protagoniste, alle compagne e le piccole leve, che vedono in loro un grande esempio, fino ad arrivare ai tecnici e alle famiglie.