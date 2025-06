Geopark week a Nissoria e al lago Nicoletti fra orienteering, trekking, canoa e laboratori

PUBBLICITÀ

Prende il nome di Geopark Week per due giorni ricchi di iniziative a contatto con la natura. Il primo appuntamento è fissato sabato a Nissoria dov’è previsto un nuovo geo-evento realizzato nell’ambito del progetto Si.M.Geo. Sistema Ecomuseale del Rocca Di Cerere UNESCO Global Geopark e dell’area del GAL Rocca Di Cerere Geopark.

Alle 17 al Centro Ancescao, dopo i saluti istituzionali del Rocca di Cerere Unesco Global Geopark e del Comune di Nissoria, prenderà il via un’attività di orienteering dedicata ai ragazzi, immersa nel paesaggio agricolo e urbano, dove i partecipanti esploreranno tappe tematiche dedicate ai grani antichi, riscoprendo varietà dimenticate, tecniche di coltivazione tradizionali e il valore della biodiversità alimentare. Dotati di mappa, bussola, indizi, rebus e prove pratiche, i partecipanti dovranno raggiungere diverse stazioni, superando delle prove tematiche.

La giornata girerà intorno ai due macro-temi dell’educazione alla sostenibilità agroalimentare e della promozione del movimento all’aria aperta, riscoprendo i saperi contadini e la biodiversità agricola e stimolando la collaborazione attiva fra i partecipanti.

Le due squadre verranno seguite da due tutor, Silvia Turco e Salvatore Chilardi, che le guideranno per tutta la durata del percorso. All’arrivo, a tutti i partecipanti verrà consegnato come ricordo il lievito madre di Silvia Turco. Per concludere il laboratorio è prevista la degustazione di prodotti da forno preparati con i grani antichi e altri prodotti Kore del territorio.

Domenica è in programma un altro evento al Circolo Nautico Tre Laghi del Lago Nicoletti. “Sport, Natura e Sapori”, è un appuntamento pensato per valorizzare il territorio attraverso esperienze a contatto con la natura, attività sportive e laboratori del gusto, un festival promosso dal Rocca di Cerere Unesco Global Geopark, che attraverso l’ideazione di un programma di eventi pluridisciplinari, mira a valorizzare la storia, le risorse naturali e le buone pratiche sostenibili promosse all’interno del Geoparco, offrendo occasioni di approfondimento e partecipazione attiva per cittadini e visitatori.

Lo start è alle 15 con un programma adatto a tutte le età con attività di canoa per bambini e ragazzi dai 7 ai 12 anni e attività di Geo trekking per ragazzi e adulti accompagnati da guide naturalistiche esperte alla scoperta dell’area che circonda il Lago Nicoletti. Al termine dell’escursione, adulti e bambini si ritroveranno per condividere e partecipare insieme ai laboratori del gusto organizzati in collaborazione con Kore Siciliae e Slow Food.

Il programma pomeridiano prevede alle 17.30 i saluti istituzionali Rocca di Cerere Unesco Global Geopark. Poi l’intervento di Stefano Rizzo, amministratore Kore Siciliae. Alle 18 il laboratorio “Colori nel piatto: Diamo Nuova Vita agli Scarti!” a cura di Fabio Di Francesco, presidente Regionale Slow Food. Alle 18.30 la presentazione del Biscotto di grani antichi con la ricotta di Piacentinu Ennese DOP e la Pesca di Leonforte IGP a cura di Paolo Cancilleri, affiliato Kore Siciliae. Segue la realizzazione dei laboratori del gusto a cura della Condotta Slow Food di Enna, con i presidi della “pesca nel sacchetto” e della “fava larga” a cura di Isabella Barbera.