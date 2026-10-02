Gemellaggio Enna-Qormi, a Palazzo di Città il sindaco Josef Masini Vento

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Il sindaco di Enna, il senatore Mirello Crisafulli, e una parte della Giunta comunale hanno ricevuto a Palazzo di Città il sindaco di Qormi, Josef Masini Vento. La visita arriva a pochi giorni dal gemellaggio sancito a fine settembre e consolida il rapporto avviato tra Enna e Malta.

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Al centro del colloquio, le realtà socioeconomiche dei due comuni. I due sindaci hanno ripreso il filo del confronto sulle convinzioni che accomunano territori solo in apparenza distanti. Si è parlato dei progetti che le due amministrazioni intendono condividere in futuro, ma anche di agricoltura e industria, di Common Law e delle contaminazioni culturali tra le due comunità.

La presenza del sindaco maltese rafforza il partenariato economico e commerciale siglato con Enna. Un’intesa che si colloca in una fase di forte crescita degli scambi commerciali tra Italia e Malta.

All’incontro hanno partecipato gli assessori Tiziana Arena, Marinella Adamo e Michele Sabatino, titolare della delega allo sviluppo economico. Presente anche il maestro Angelo Scalzo, in rappresentanza della CNA, la Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa.

«Il gemellaggio non deve restare un atto formale – dichiara il sindaco Mirello Crisafulli – cominceremo da subito a lavorare su temi concreti, dall’agricoltura alle attività produttive, coinvolgendo anche il mondo delle imprese. È su questo terreno che il rapporto tra Enna e Qormi può portare risultati tangibili alle due comunità».