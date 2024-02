Gela: transizione dalla scuola secondaria di primo grado al secondo grado, incontro sull’orientamento

PUBBLICITÀ

Il dott. Filippo Ciancio, dirigente dell’ufficio scolastico territoriale di Caltanissetta ed Enna, il 9 febbraio scorso, presso. l’IC “G. Verga” di Gela, ha sentito il bisogno di avviare una doverosa azione di aggiornamento sull’attuale tema dell’orientamento nella transizione dalla scuola secondaria di primo grado al secondo grado. Essendo la scuola l’unica istituzione che, in base ad una precisa obbligazione con la società civile, deve assicurare a ‘tutti’ gli alunni il successo formativo.

PUBBLICITÀ

L’incontro, rivolto ai dirigenti scolastici e ai docenti delle scuole secondarie di primo grado delle province di Caltanissetta ed Enna, è partito dalla analisi delle criticità della scuola secondaria di I grado (ex scuola media) come attualmente disegnata, precisando che una strada, non l’unica, per migliorarla è proprio l’impianto del nuovo orientamento introdotto col D.M. 328/22 – Adozione delle Linee guida per l’orientamento, relative alla riforma 1.4 “Riforma del sistema di orientamento”, nell’ambito della Missione 4 – Componente 1- del PNRR.

Con l’occasione è stata fatta un’analisi dell’incredibile mismatch tra domanda e offerta nel mondo del lavoro, dell’occupabilità dei diplomati in relazione ai titoli di studio acquisiti, dei fabbisogni di professionisti in Italia nel prossimo quinquennio. In particolare, il dott. Ciancio, statistiche alla mano, ha sottolineato la triste evidenza che l’Italia è sostanzialmente fanalino di coda tra le nazioni europee riguardo il tasso di disoccupazione dei giovani che pur hanno acquisito un diploma, il ché prova l’inefficienza dell’attuale sistema di orientamento scolastico.

L’evento è stato un intenso momento di riflessione su come funziona ancora oggi la “scuola media” e su come deve cambiare per migliorarne la qualità degli apprendimenti per accrescere le competenze culturali di base degli alunni, nella prospettiva del pieno sviluppo della persona, al fine di assicurare a tutti gli studenti un concreto futuro.

“I recenti rapporti su questo segmento scolastico della Fondazione Agnelli, che si basano sull’osservazione delle competenze degli studenti, sull’analisi dei loro risultati scolastici e come questi siano influenzati dai divari sociali, territoriali e di genere, nonché su come i ragazzi vivono la scuola e sul loro benessere, ha evidenziato – comunica il Dott. Ciancio – come la qualità degli apprendimenti dopo la scuola primaria diminuisce in modo significativo durante i tre anni successivi, mentre aumentano anche le diverse forme di diseguaglianza nei risultati in base all’origine socio-culturale degli studenti. Il dato più preoccupante è che dal 2011 al 2021, a distanza di un decennio, le criticità appaiono peggiorate. In particolare, il divario è particolarmente evidente per gli studenti figli di genitori con un titolo di studio di licenza elementare e/o media e per chi vive nel nostro mezzogiorno. Anche le analisi internazionali confermano peraltro questo andamento.

Alla luce di quanto esposto, durante l’incontro ci si è interrogati su come doverosamente intervenire per migliorare l’efficacia formativa di questo segmento scolastico, nell’ottica di far acquisire ai discenti la consapevolezza delle proprie capacità ed inclinazioni, ed orientarli verso le scuole secondarie di II grado, tutte di pari dignità, che rispondano maggiormente alle loro naturali inclinazioni”.

Le nuove ricerche sulla scuola media suggeriscono di avviare un profondo rinnovamento, elevando la qualità della didattica, riducendo l’attività frontale a favore dei compiti di gruppo laboratoriali, più coerenti con l’evoluzione cognitiva degli adolescenti, estendendo il tempo scuola per favorire lo sviluppo delle competenze trasversali e strutturare percorsi di orientamento ad hoc in raccordo con le scuole secondarie di II grado. Per migliorare in generale la qualità degli apprendimenti occorre però, innanzi tutto, ridurre le disuguaglianze, curando i soggetti più fragili, orientandoli a scelte più consapevoli.

Dal dibattito è emerso che un adeguato orientamento scolastico, per gli studenti di tutti gli ordini e gradi di scuola, per i docenti, per le famiglie e i diversi attori istituzionali e sociali con i quali lo studente interagisce, sin dalla più giovane età, può rappresentare la chiave di volta. Un orientamento scolastico che inizi sin dalla scuola dell’infanzia, quale sostegno alla fiducia, all’autostima, all’impegno, alle motivazioni, al riconoscimento dei talenti e delle attitudini, favorisce il superamento delle difficoltà presenti nel processo di apprendimento.

“Come soluzione – prosegue il Dott. Ciancio – il nuovo regolamento PNRR sull’orientamento prevede la realizzazione di ‘campus formativi’, attraverso reti di coordinamento fra istituzioni scolastiche e formative, che vedono compresenti tutti i percorsi secondari, al fine di ottimizzare le iniziative che facilitino l’accompagnamento personalizzato e i passaggi orizzontali fra percorsi formativi diversi. Per questo motivo è indispensabile che le scuole del 1° ciclo costituiscano reti con quelle di 2° ciclo, affinché gli alunni siano ampiamente informati sull’offerta formativa del territorio e sulle relative prospettive occupazionali a breve o lungo termine. A Gela abbiamo un esempio virtuoso di scuole dei due cicli scolastici che hanno costituito una rete per l’orientamento. Sulla base delle buone pratiche sperimentate sia dalla rete di scuole del Comune di Gela che di altre scuole che hanno progettato efficaci percorsi di orientamento, l’Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna si impegna a definire e proporre alle scuole protocolli operativi sull’orientamento che potranno essere adottati nelle due province. Ovviamente il presupposto è che tutti gli insegnanti della scuola media conoscano in maniera approfondita l’offerta formativa presente nel territorio e i settori di maggiore richiesta di professionisti, per poter formulare il miglior consiglio orientativo che aiuti il singolo alunno nella scelta del suo futuro di cittadino consapevole. Consiglio basato su criteri oggettivi, basato sulle potenzialità e le inclinazioni dello studente. La comunità educante, in particolare, deve avere una grande attenzione verso gli alunni più fragili, nei quali sviluppare un’adeguata consapevolezza delle proprie potenzialità. Altrimenti ‘La scuola si comporterebbe come un ospedale che cura i sani anziché occuparsi dei malati’ (Don Milani). È facile seguire un ragazzo maturo e con le idee chiare, mentre il difficile compito del docente è quello di aiutare quello studente che ancora non sa cosa deve fare nella sua vita, a trovare la sua strada, a capire le proprie tendenze, a scoprire attraverso le attività laboratoriali le sue capacità e i suoi interessi, quindi prendere una decisione consapevole per il suo futuro. La scuola deve sapere offrire a tutti una quantità infinita di esperienze formative, che li guideranno nel loro itinerario formativo futuro. Per concludere, appare un obbligo indefettibile che la scuola media, al fine di trasformare gli alunni in cittadini consapevoli, adotti tutte le più moderne strategie educative per migliorare la qualità degli apprendimenti, orientando gli alunni, secondo le loro potenzialità e inclinazioni, alla scelta consapevole del successivo percorso scolastico di scuola superiore”.