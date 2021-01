Gela: gestore di un bar non fa rispettare le nuove norme anti-covid, sanzionato con 7 giorni di chiusura.

La Polizia di Stato, a seguito di controlli predisposti presso gli esercizi pubblici, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni imposte dal Governo per contenere l’espandersi della pandemia, ha sanzionato il titolare del bar denominato “Caffè Letterario” di Gela per avere consentito assembramento di avventori davanti il locale che non garantivano la prevista distanza di sicurezza, nonché per avere consentito somministrazione di bevande nei pressi del bar, dopo le ore 18.00.

Già lo scorso 22 settembre, il predetto titolare era stato sanzionato per avere consentito l’ingresso nel locale ad avventori privi di mascherine di protezione delle vie respiratorie, non avendo adottato misure idonee a garantire la prevista distanza interpersonale di sicurezza.

Il Prefetto di Caltanissetta, alla luce della reiterazione della violazione delle norme sopra dette, ha disposto la chiusura del locale per 7 giorni lavorativi.

La misura di chiusura decorrerà dal 5 gennaio.