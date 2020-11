Gela: due provvedimenti restrittivi della libertà personale nei confronti di due gelesi, per furto aggravato e spaccio di sostanze stupefacenti.

I poliziotti del Commissariato di pubblica sicurezza di Gela ieri hanno eseguito due provvedimenti restrittivi della libertà personale nei confronti di due gelesi. Il primo, nei confronti di Teresi Andrea, di trentasei anni, in esecuzione all’ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, emesso dalla Procura della Repubblica di Gela, dovendo espiare la pena della reclusione a un anno e nove mesi, per cumulo di pene concorrenti per i reati di furto e furto aggravato, commessi a Gela nel 2011 e 2012. Il secondo provvedimento, nei confronti di Nastasi Diego, di cinquantaquattro anni, in esecuzione all’ordine di esecuzione, emesso dalla Procura della Repubblica di Gela, dovendo espiare la pena della reclusione a due anni, due mesi e cinque giorni, per cumulo di pene concorrenti per i reati di furto aggravato, commessi a Gela nel 2013 e 2015 e per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti aggravato da recidiva, commesso nel 2015. Il predetto, dopo la notifica del provvedimento è stati condotti dagli agenti presso il carcere di Caltagirone.