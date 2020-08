Gela: deve espiare una pena residua di quasi sei anni di reclusione per diversi reati di furto aggravato, 24enne arrestato.

I poliziotti del Commissariato di pubblica sicurezza ieri hanno tratto in arresto il ventiquattrenne gelese Smorta Maurizio, in esecuzione a un ordine di carcerazione, emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Caltanissetta, dovendo espiare la pena residua di cinque anni, undici mesi e sette giorni di reclusione. Il predetto è stato condannato per diversi reati di furto aggravato, accertati in Gela. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato condotto dagli agenti del Commissariato presso il carcere Balate di Gela, dove sconterà la pena.