Gela: denunciati due minori per furto aggravato in concorso.

I poliziotti del Commissariato di pubblica sicurezza hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Caltanissetta due giovani, per il reato di furto aggravato in concorso. Nel pomeriggio di mercoledì un equipaggio della squadra investigativa del Commissariato, nel corso di servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati predatori, nel transitare per l’area denominata orto Pasqualello, ha notato due giovani che si aggiravano con fare sospetto tra i veicoli parcheggiati. I minorenni, nel frangente, si sono avvicinati a un Opel Astra, sfondando il finestrino posteriore destro del mezzo, si sono impossessati di un marsupio e sono fuggiti in direzione della villa comunale. Gli agenti, dopo un breve inseguimento, sono riusciti a bloccarli. Accompagnati in ufficio, i due minori sono stati identificati, denunciati in stato di libertà e successivamente affidati agli esercenti la potestà genitoriale.