Gela: arrestato 56enne gelese per violazione degli obblighi di assistenza familiare, maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

Nella mattina di Venerdì 27 novembre, la Polizia di Stato di Gela ha tratto in arresto ARDORE Salvatore, 56 anni, gelese, perché responsabile dei reati di violazione degli obblighi di assistenza familiare, maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, in esecuzione al provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gela – Ufficio Esecuzioni Penali..

Lo stesso dovrà scontare la pena della reclusione di anni 2.

Dopo le formalità di rito, ARDORE Salvatore è stato condotto presso la propria abitazione dove permarrà in regime di detenzione domiciliare.