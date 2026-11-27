Gas, Italgas firma il contratto per la gestione della rete nell’Ennese: previsti investimenti per 33 milioni di euro

PUBBLICITÀ PUBBLICITÀ

Un piano di investimenti di circa 33 milioni di euro nei prossimi 12 anni di concessione per l’estensione, il potenziamento e la digitalizzazione della rete di distribuzione del gas nell’ATEM Enna, aggiudicato alla Società il 24 marzo 2026. È questo il focus del contratto sottoscritto oggi da Italgas Reti e il Comune di Enna, in qualità di Stazione Appaltante, per la gestione del servizio di distribuzione del gas naturale nell’Ambito Territoriale Minimo.

PUBBLICITÀ PUBBLICITÀ

“La firma di questo contratto costituisce un importante risultato per il territorio e le comunità – ha dichiarato Pier Lorenzo Dell’Orco, Amministratore Delegato di Italgas Reti –. Il nuovo piano ci permetterà di intervenire in modo concreto sull’estensione e sull’interconnessione delle reti, sull’ammodernamento degli impianti e sul completamento della sostituzione dei contatori tradizionali con smart meter di ultima generazione. L’obiettivo è di rendere il sistema sempre più efficiente, sicuro e digitale, predisponendo le infrastrutture all’impiego dei gas rinnovabili”.

PUBBLICITÀ

La gestione comprende l’intera provincia di Enna (20 comuni) e il Comune di Raddusa (provincia di Catania), per un totale di circa 49mila Punti di Riconsegna attivi (PdR).