Gagliano: tamponi negativi per gli alunni della scuola media e primaria

Sono tutti negativi i risultati dei primi 98 tamponi eseguiti stamattina agli alunni della scuola media e di alcune classi della scuola primaria a Gagliano Castelferrato. I ragazzini, più nello specifico, sono stati sottoposti al tampone rapido e a ciascuno di essi l’amministrazione, alla presenza del vicesindaco Vincenzo Di Cataldo e dell’assessore Gioiana Di Gesu, ha donato un panettone.

Intanto la scuola media resta chiusa, dopo che nei giorni scorsi il sindaco Salvatore Zappulla ha dovuto prendere questo provvedimento per la positività accertata di tre alunni e alcuni genitori della scuola media Don Bosco.

I tamponi sono stati eseguiti nella zona dei campetti, al Piano Puleo.

I ragazzini – che in questi giorni stanno seguendo le lezioni da remoto e torneranno alle loro classi dopo le festività natalizie – si sono presentati con i loro genitori, che hanno compilato un modulo e firmato una dichiarazione, prima che venisse eseguito l’esame.

“Ci rendiamo conto che doversi sottoporre al tampone, da alcuni ragazzini, è vissuto quasi come un piccolo trauma, anche se la professionalità degli operatori ha fatto sì che non lo fosse affatto – ha dichiarato il sindaco Zappulla -. Così abbiamo deciso di donare loro un panettone, per provare a strappare almeno un sorriso in questo momento di difficoltà. Siamo contenti per l’esito dei tamponi”.