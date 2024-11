Gagliano: sospensione dell’erogazione idrica venerdì e sabato

PUBBLICITÀ

AcquaEnna comunica che, a partire dalle ore 10 di oggi, venerdì 15 novembre, e per le successive 36 ore, non potrà essere garantita la distribuzione idrica nel Comune di Gagliano Castelferrato, a causa di una diminuzione della portata in ingresso al sistema idrico distributivo nella nottata di giorno 13/11/2024 da parte della Società Siciliacque.

Per tale ragione, i turni di erogazione idrica del Comune di Gagliano Castelferrato, previsti per oggi 15/11/2024 e domani 16/11/2024, non potranno esseri rispettati.

AcquaEnna precisa che, per quanto attiene la normalizzazione dell’erogazione idrica, avverrà a seguito del ripristino della fornitura da parte di Siciliacque, che verrà prontamente comunicata.