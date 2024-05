Gagliano: si presenta “Cenere”, il nuovo romanzo di Vincenzo Giuseppe Baldi

PUBBLICITÀ

Si terrà oggi, sabato 18 maggio, alle ore 19, presso l’Auditorium “Aldo Scialfa” in Piazza Santa Maria di Gesù a Gagliano Castelferrato, la presentazione del romanzo intitolato “Cenere” di Vincenzo Giuseppe Baldi. L’incontro è organizzato da Spazio Cultura che è anche l’editore del libro.

Sicilia, 2010. Roccaferrata, un piccolo paesino a sud dell’isola, viene sconvolto da un poderoso incendio che distrugge la masseria dei coniugi Ferreri. La vicenda, frettolosamente liquidata come figlia di un fato crudele, verrà tuttavia messa in discussione da un susseguirsi di strane coincidenze.

Laureato in scienze politiche e specializzato in comunicazione e marketing, l’autore, Vincenzo Giuseppe Baldi, è direttore di un ente provinciale. Collabora in qualità di formatore con aziende e società di settore. Attualmente sindaco di Gagliano Castelferrato, Comune nel quale vive da sempre, Baldi è appassionato di cultura e spettacolo. Oltre a numerosi riadattamenti di opere teatrali e poesie, è autore di commedie teatrali in dialetto, racconti, poesie in lingua e di due romanzi, “Bagliori” (2014) e “Il Tappeto” (2017), quest’ultimo pubblicato in una seconda edizione intitolata “Il Tappeto. Incroci di trame possibili” (2019), tutti editi da Carthago Edizioni. Annoverato in diverse antologie nazionali tra gli scrittori contemporanei emergenti, è vincitore di numerosi premi letterari.

Interverrà alla presentazione di oggi Padre Pietrantonio Ruggiero. Dialogheranno con l’autore l’editor Vera Chiavetta e l’editore Nicola Macaione. Modererà l’incontro la giornalista Valentina La Ferrera.