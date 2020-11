Gagliano: scuole chiuse fino a domenica

Da domani e fino a domenica scuole chiuse a Gagliano. La decisione del sindaco Salvatore Zappulla è arrivata pochi minuti fa, visto il parere favorevole degli esperti del servizio di igiene pubblica dell’Asp di Enna, i quali ritengono “congrua” la richiesta di tenere i bambini a casa per qualche giorno, che aveva formalizzato lo stesso primo cittadino, con carattere di urgenza, nei giorni scorsi. La decisione riguarda le scuole di ogni ordine e grado.

“La situazione aggiornata con i dati odierni mostra un lieve incremento dei casi per Sars Cov 2 – scrivono, in sintesi da Enna -. L’Asp sta provvedendo ad effettuare le indagini epidemiologiche al fine di definire la situazione attuale degli eventuali focolai”. L’incremento ufficiale dei casi, precisano dal Palazzo di Città, sarà comunicato non appena l’Asp darà conferma.

“Abbiamo seguito correttamente tutti i passaggi previsti e adesso abbiamo preso questa decisione alla luce del parere dell’Asp – afferma il sindaco -. Per questo riteniamo di dare il giusto riverbero ai consiglieri comunali, alla giunta e alla cittadinanza, affinchè si sappia che la scuola sarà chiusa”.