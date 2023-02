Gagliano: rottamazione per le cartelle comunali sotto i mille euro

Saranno cancellate le cartelle esattoriali inferiori ai 1.000 euro per i tributi comunali dal 2010 al 2015. L’amministrazione di Gagliano Castelferrato ha deciso di aderire alla rottamazione disposta dalla legge finanziaria, che demandava ai singoli enti l’adesione o meno all’iniziativa. E Gagliano ha scelto di venire incontro ai cittadini. Per le cartelle non si dovrà pagare la cosiddetta “sorte capitale”, ma solo eventuali sanzioni e interessi.

“Lo abbiamo fatto – spiega il sindaco Salvatore Zappulla – per venire incontro ai nostri concittadini in difficoltà economiche che non sono riusciti a pagare piccole somme, comunque inferiori a mille euro, dato che la legge che ne dava facoltà”.

L’avviso pubblicato dall’ente ricorda che la legge n. 197/2022 (Legge Finanziaria 2023), commi 222 e seguenti dell’articolo 1, hanno previsto una nuova cancellazione dei carichi iscritti a ruolo per i debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, non superiore a 1.000 euro, considerando capitale, interessi e sanzioni, risultanti da carichi consegnati agli agenti della riscossione (quindi ad Agenzia della Riscossione e ai soggetti che l’hanno preceduta) dal 2000 al 2015.

“La stessa legge finanziaria – spiega ancora l’avviso – prevede che i Comuni che non vogliono aderire a tale stralcio delle cartelle per i propri tributi devono approvare apposita delibera consiliare entro il 31 gennaio”.

La decisione è stata presa proprio alla vigilia della scadenza, nello spirito dell’attuazione di una pace fiscale che non deve restare solo un facile slogan, ma un gesto concreto di solidarietà verso le famiglie più povere.