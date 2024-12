Gagliano: i turni dell’erogazione idrica passano a 5 giorni

PUBBLICITÀ

ACQUAENNA SCPA comunica l’aggiornamento relativo alla distribuzione idrica a Gagliano Castelferrato, come di seguito specificato.

PUBBLICITÀ

A partire da venerdì 13/12/2024 inizio erogazione dalle ore 07:00 fino alle ore 18:00 (ogni cinque giorni) in Via Roma (punti terminali), punti bassi di Via Gramsci, C.da Pirirella, Via R. Sanzio, Zona campetti, Via Michelangelo, zona cimitero. Le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 18/12/2024, 23/12/2024, 28/12/2024 e 02/01/2025.

A partire da sabato 14/12/2024 inizio erogazione dalle ore 07:00 fino alle ore 18:00 (ogni cinque giorni) in Via Roma (dal Piano Puleo a salire), parti alti di Via Gramsci, di C.da Pirirella e di Via R. Sanzio, SP N. 34. Le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 19/12/2024, 24/12/2024, 29/12/2024 e 03/01/2025.

A partire da domenica 15/12/2024 inizio erogazione dalle ore 07:00 fino alle ore 18:00 (ogni cinque giorni) in zona Ferrigni, Via Martoglio, Via Pirandello e contrade collegate (Garbata fino al Santissimo). Le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 20/12/2024, 25/12/2024, 30/12/2024 e 04/01/2025.

A partire da lunedì 16/12/2024 inizio erogazione dalle ore 07:00 fino alle ore 18:00 (ogni cinque giorni) in Via Roma (dal civico n. 1 fino al Piano Puleo), Via Carnala, Via Cuva, Via Alloro, Via Badia, Via Lombardi, Via Gebbia, Via Ferreri, Via Sant’Antonio, Via Sorrincello, Via Palmisano e vie limitrofe. Le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 21/12/2024, 26/12/2024, 31/12/2024 e 05/01/2025.

A partire da martedì 17/12/2024 inizio erogazione dalle ore 07:00 fino alle ore 18:00 (ogni cinque giorni) in Via Roma (rif. Joe e Sal), Via Regione Siciliana e C.da San Calogero. Le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 22/12/2024, 27/12/2024, 01/01/2025 e 06/01/2025.

La sopra indicata turnazione potrebbe subire variazioni a seconda della risposta della rete di distribuzione, che saranno, in ogni caso, prontamente comunicati.

AcquaEnna precisa che gli orari indicati si riferiscono all’apertura dell’erogazione dai serbatoi e non all’ora di effettivo arrivo alle singole utenze.